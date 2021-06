Dudu destaca coletivo do Flamengo para bom momento na Copa Rio Sub-15

Promessa destaca coletividade do Flamengo para bom momento na Copa Rio Sub-15



Jovem promessa, o atacante Dudu vem se destacando na base com gols e assistências

Publicado em 02/06/2021

por Agência Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 02 (AFI) – O Flamengo segue avassalador na Copa Rio Sub-15. Após estrear goleando o Volta Redonda por 5 a 0, os Garotos do Ninho aplicaram 6 a 1 na Portuguesa, no último domingo, no Estádio Luso Brasileiro.

DESTAQUE



Foto: Marcelo Cortes / Flamengo

Um dos gols sobre a equipe insulana foi marcado pelo atacante Dudu, que está há dois anos e meio no clube rubro-negro. Artilheiro e campeão da Copa FCB no início do ano, ele se mostra determinado com a possibilidade de mais um título.

“A Copa FCB foi um momento de alegria, mas já passou. Agora estamos focados na Copa Rio e vamos buscar mais uma taça. O Flamengo sempre entra como favorito, sempre buscando o título. A gente treina muito para conquistar fazermos boas partidas, com muita seriedade e determinação. Ficamos felizes com as vitórias nos dois primeiros jogos, estamos com 100% de aproveitamento e seguimos trabalhando para conquistar novos resultados positivos” disse o jogador.

COLETIVIDADE

A coletividade, segundo Dudu, é o grande diferencial dos Garotos do Ninho. Para o atacante rubro-negro, a equipe está no caminho certo. No sábado (05), às 9h, o Flamengo busca mais uma vitória na Copa Rio Sub-15 contra o Bangu, no CT das Vargens, na Zona Oeste.

“Jogamos de maneira coletiva. Apesar de termos um time muito qualificado individualmente, buscamos sempre fazer com que o grupo sobressaia. Acho que estamos correspondendo em campo e vamos atrás de novas conquistas” finalizou Dudu.