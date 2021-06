Brasileiro

Duelo em Volta Redonda marcará reencontro de Bonamigo e Botafogo



Técnico do Remo foi jogador do Fogão e, como técnico, livrou a equipe de degola em 2004

Publicado em 11/06/2021

por Agência Futebol Interior

Volta Redonda, RJ, 11 (AFI) – Pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Botafogo recebe o Remo, neste domingo, às 16h, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

Técnico do Remo, Paulo Bonamigo é um velho conhecido do time do Botafogo, tendo atuado como jogador e como técnico no clube carioca.

Em 1994, na fase final de sua carreira como atleta, Bonamigo defendeu as cores do Botafogo. Naquele ano, o time carioca fez boa campanha no Brasileiro, mas foi eliminado nas quartas de final para o Atlético-MG. O time carioca tinha atletas como o goleiro Wagner e o atacante Tulio Maravilha que depois seriam campeões brasileiros em 1995.

Como técnico, marcou a torcida na sua passagem em 2004 pelo Fogão. Naquele ano, ele comandou a equipe e ajudou o Botafogo a escapar do rebaixamento. Na última rodada, um empate em 1 a 1 com o Athlético-PR em Curitiba livrou a equipe da degola.

OUTRO REENCONTRO

Autor do gol da vitória sobre o Brasil no último jogo, o atacante Renan Gorne enfrentará pela primeira vez o Botafogo, clube que o revelou. Para ele, o duelo será complicado.

“O Botafogo é um time de tradição, assim como é o Remo por toda força de sua torcida. Então acho que será um bom jogo. Vamos respeitando o Botafogo, sabemos da qualidade deles, mas também temos as nossas. Na Série B, os jogo.