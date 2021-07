Dupla é presa com comprimidos de Rohypnol, maconha e arma de fogo

Dois homens foram presos, na noite de segunda-feira, 28, após serem flagrados com cartelas de Rohypnol, drogas e arma de fogo. O caso aconteceu próximo a caixa d’água do Complexo Benedito Bentes, na parte alta de Maceió. Consta no boletim de ocorrência do Copom Maceió que a guarnição motorizada do 5º BPM estava em incursão…

Déborah Moraes/ Alagoas24horas

Dois homens foram presos, na noite de segunda-feira, 28, após serem flagrados com cartelas de Rohypnol, drogas e arma de fogo. O caso aconteceu próximo a caixa d’água do Complexo Benedito Bentes, na parte alta de Maceió.

Consta no boletim de ocorrência do Copom Maceió que a guarnição motorizada do 5º BPM estava em incursão pela região quando resolveu abordar dois elementos suspeitos. Com um deles, a PM encontrou um revólver calibre 38, bombinhas de maconha e várias cartelas de Rohypnol. Já o segundo suspeito estava com duas balanças de precisão e uma faca.

Após a abordagem aos elementos, a PM encontrou ainda escondidos em uma grota aproximadamente quatro quilos de maconha.

Ao todo, os policiais apreenderam um revólver calibre 38, duas balanças de precisão, 337 comprimidos de Rohypnol, 38 gramas de cocaína e 3.950 gramas de maconha.

Após a constatação dos fatos, a dupla foi levada à Central de Flagrantes, no Farol, onde foi autuada por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.