A dupla Matheus e Kauan vai realizr um live no dia 25 de junho que contará com a apresentação da ex-BBB Sarah Andrade. O show será realizadas a partir das 20h e será transmitida através da página do Youtube da Dupla.

A live denominada ‘Arraiá MK’, contará com participações de Dorgival Dantas, Eric Land e Jonas Esticado.