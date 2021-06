E-commerce – Oportunidade e Desafio no Empreendedorismo

E-commerce é uma fonte de oportunidades e desafios no empreendedorismo

Para empreender através de um e-commerce é fundamental que o entrante no mercado se atente a alguns pontos. Visto que o mercado atual é volátil, dinâmico e exige que a empresa entre em um círculo intangível de melhorias contínuas nas entregas que faz ao seu cliente.

Certamente, o e-commerce é um ponto forte do empreendedorismo atual, principalmente porque o cliente principal desse tipo de negócio está na internet.

No entanto, essa oportunidade traz muitos desafios inerentes a volatilidade do mercado. Por isso, trouxemos algumas dicas para que o empreendedor se direcione assertivamente e aumente suas chances de sucesso dentro do seu nicho de atuação.

Detalhes sobre o site da empresa

Primeiramente, é importante que se atente ao desenvolvimento do site do seu e-commerce. Por isso, busque por desenvolvedores confiáveis, independentemente se pessoa física ou empresa.

Procure buscar informações sobre alguns dados da sua plataforma, por exemplo, informe-se sobre a segurança, a funcionalidade e, principalmente, se informe se o desenvolvimento do site ocorre de maneira responsiva.

Aplicativo responsivo

Bem como, para o desenvolvimento do seu aplicativo, procure uma empresa que forneça um desenvolvimento responsivo e que faça uso de plataformas atuais e dinâmicas.

Além disso, ainda em relação ao site, o empreendedor deve se atentar a qualidade das imagens, a maneira como as informações estão expostas para o cliente e, principalmente, deve acompanhar a jornada de compra do seu cliente.

Uma vez que a ausência de informações ou fluxos com muitas etapas são fatores responsáveis por abandonos de carrinhos de compras nos e-commerces.

Estoque e logística

Além disso, o empreendedor que atua em um e-commerce precisa ter um estoque considerável para amparar o aumento de suas vendas. Bem como, deve ter planejamentos estratégicos que amparem todas as suas demandas internas.

Por isso, é importante que o empreendedor faça a gestão do estoque e verifique as suas opções de logística. Principalmente, procure oferecer ao cliente o melhor prazo de entrega e o menor preço.

No entanto, ainda que sejam muitos os desafios, também são muitas as oportunidades. Já que o e-commerce aumenta a possibilidade da empresa ser escalável e rentável.

Ações de Marketing Digital são fundamentais

Sendo assim, o empreendedor precisa investir em ações de marketing digital, construir um relacionamento com o cliente, atualizar o seu funil de vendas e estudar as tendências de mercado dentro do seu segmento de e-commerce.

No entanto, todas essas análises permitem que um entrante no mercado e-commerce se torne líder de determinado nicho, ainda que tenha entrado no segmento há pouco tempo.