Elenco do Bahia não se empolga com momento ruim do Inter



O Colorado vem de eliminação na Copa do Brasil e está sem treinador

Publicado em 11/06/2021

por Agência Futebol Interior

Salvador, BA, 11 (AFI) – Invicto no Brasileirão e vindo de classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, sobre o Vila Nova, o Bahia recebe o Internacional neste domingo, às 20h30, no Estádio Nabi Abi Chedid, pela terceira rodada do campeonato.

Enquanto o adversário está na zona de rebaixamento, o Bahia aparece entre os primeiros colocados, com quatro pontos. A má fase do Internacional, que demitiu o técnico Miguel Ángel Ramírez após a eliminação na Copa do Brasil para o Vitória, não ilude os jogadores tricolores.

“Independentemente do momento que o Inter vive, é uma grande equipe. A gente não pode vacilar. Não podemos dar mole, independentemente do momento que eles vivem. A gente tem que aproveitar o que tiver dentro de campo. O momento é dentro de campo. Somos 11 contra 11”, disse o goleiro Matheus Teixeira.

Bahia realiza último treino antes do jogo neste sábado (Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia)

NÃO VAI MEXER

O técnico Dado Cavalcanti deve repetir a escalação que iniciou contra o Vila Nova na última quarta-feira. O lateral-direito Nino Paraíba, o volante Juninho e o meia Daniel seguem suspensos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela briga na final da Copa do Nordeste.

BAHIA – Matheus Teixeira; Renan Guedes, Germán Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick de Lucca, Matheus Galdezani e Thaciano, Rossi, Rodriguinho e Gilberto. Técnico: Dado Cavalcanti.