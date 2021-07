Vítima apresentava marcas de tiros pelo corpo, porém, não há informações de como o crime aconteceu.

Um jovem de 19 anos foi encontrado morto dentro da própria residência após retornar de uma festa, nessa terça-feira (29), em Arapiraca, no Agreste de Alagoas. A vítima apresentava perfurações por arma de fogo.

De acordo com a Polícia Militar (PM), acionada para a ocorrência, apesar do fato, não há, até o momento, informações do que teria motivado o crime.

Familiares da vítima relataram, no entanto, que o jovem retornou de uma festa por volta das 3h e, horas depois, o seu irmão o encontrou morto.

Ainda segundo informações, a vítima apresentava marcas de tiros pelo corpo, porém, vizinhos informaram não terem escutado disparos de arma de fogo ou discussão.

Peritos do Instituto de Criminalística (IC) e funcionários do Instituto Médico Legal (IML) também foram acionados ao local, para a perícia do corpo do jovem e o seu recolhimento, respectivamente.

O caso deve ser investigado pelas autoridades policiais de Alagoas.

Fonte: Gazetaweb