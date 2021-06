Em busca da 1ª vitória, São José-RS irá manter a base diante do Ituano

Brasileiro

Série C: Em busca da primeira vitória, São José-RS irá manter a base contra o Ituano



Para o duelo deste sábado (11), o técnico Hélio Vieira não tem desfalques seja por suspensão ou lesão

Publicado em 11/06/2021

por Agência Futebol Interior

Porto Alegre, RS, 11 (AFI) – Ainda sem vencer no Grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro e vindo de um empate sem gols diante do Criciúma, o São José-RS volta a campo neste sábado (12) de olho no primeiro resultado positivo dentro da competição. Em casa, no Estádio Francisco Novelleto, em Porto Alegre, o time gaúcho recebe o Ituano, às 15h. Em entrevista nesta sexta-feira (11), o técnico Hélio Vieira fez uma análise do que vem pela frente.

“Não muda em nada a nossa necessidade. Precisamos propor o jogo, marcar os três pontos e superar as dificuldades que eles nos impuserem. Não creio que o adversário virá muito aberto, porque jogam fora de casa, mas estamos concentrados no nosso objetivo”, disse o comandante.

Em busca da primeira vitória, São José-RS irá manter a base contra o Ituano

Para o duelo, o técnico Hélio Vieira não tem desfalques seja por suspensão ou lesão. E, por isso, deve manter a escalação titular que começou a partida contra o Criciúma. Para chegar a esta esperada vitória, o trabalho principal nos treinamentos da semana foi voltado aos ajustes ofensivos.

“Temos um modelo de jogo jogo bem definido, talvez experimentemos algo diferente em relação a uma proximidade maior de jogadores no campo ofensivo, com aproximação ao nosso centroavante para brigar mais junto com ele. Aproveitar até a bola em que a disputa fica próxima do gol e não temos aproveitado”, aponta o técnico.

Até por conta disso, o São José-RS deve ir a campo com a seguinte formação: Fábio Rampi; Márcio Lima, Pablo, Bruno Jesus e Marcelo; Mardley, Claudio Maradona, Lissandro e Crystopher; Bruno Mota e Alessandro Vinicius.