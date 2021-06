Em busca da vitória, Ponte terá novidades, mas deve manter titulares

Brasileiro

Série B: Em busca da vitória, Ponte Preta terá novidades, mas deve manter titulares



O lateral-direito Kevin, o meia-atacante Fessin e o atacante Richard foram regularizados, mas devem começar no banco de reservas

Publicado em 10/06/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 10 (AFI) – Após desembarcar em São Luís, a Ponte Preta fez na tarde desta quinta-feira (10), no Estádio Nhozinho Santos, seu último treino de preparação para encarar o Sampaio Corrêa, na abertura da terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O duelo está marcado para às 19h, no Estádio Castelão, nesta sexta-feira (11).

Na atividade, o técnico Gilson Kleina deu indícios que irá repetir a mesma escalação que empatou com o Vasco, por 1 a 1 no último domingo. O comandante poderá contar com as estreias dos recém contratados: o lateral-direito Kevin, o meia-atacante Fessin e o atacante Richard. Os dois primeiros tiveram seus nomes publicados no BID da CBF e o terceiro foi liberado pelo DM, mas todos eles começarão no banco de reserva.

Em busca da vitória, Ponte Preta terá novidades, mas deve manter titulares

VÁRIAS BAIXAS

Por outro lado, o zagueiro Ryan, o volante Lucas Cândido, o meia Thalles e o atacante Josiel seguem fora, os três primeiros em recuperação de lesões musculares e o último está isolado após testar positivo para Covid-19.

Por fim, o zagueiro Cleylton e do atacante Rodrigão, anunciados nos últimos dias ainda não estão regularizados.

Até por conta disso, o técnico Gilson Kleina deve mandar a Ponte Preta à campo nesta sexta-feira (11) com a seguinte formação: Ygor Vinhas, Felipe Alburquerque, Ednei, Ruan Renato e Rafael Santos; Dawhan e Léo Naldi; Niltinho, Renatinho, Moisés e Camilo.