Em clima de revanche, São Raimundo e Náutico decidem o Roraimense

Roraimense

RORAIMENSE: Em clima de revanche, São Raimundo e Náutico decidem o estadual



As equipes se enfrentaram na decisão do primeiro turno, quando o Náutico venceu nos pênaltis

Publicado em 02/06/2021

por Agência Futebol Interior

Boa Vista, RR, 02 (AFI) – Após pouco mais de um mês, o Campeonato Roraimense de 2021 chegará ao seu fim nesta quinta-feira (03), quando a partir das 20h15 (horário de Brasília), no Canarinho, São Raimundo e Náutico farão a grande final do estadual, em clima de revanche após se enfrentarem na final do primeiro turno.

A partida terá cobertura do Portal Futebol Interior, que acompanhará o PLACAR ao VIVO da decisão.

REVANCHE?

Foto: Divulgação

Melhor time nos dois turnos do Roraimense, o São Raimundo, atual pentacampeão estadual vê a decisão com o Náutico com um gostinho de revanche. As equipes se enfrentaram na decisão do primeiro turno, quando o Náutico venceu nos pênaltis. Na ocasião, os rivais empataram em 2 a 2 no tempo normal e o Timbu venceu por 7 a 6 nas penalidades.

Após perder o primeiro turno, o São Raimundo conquistou a vaga à final do segundo turno apenas na última rodada, após vencer o Atlético Roraima por 3 a 0 e carimbar a melhor campanha do turno. Na final, nesta terça-feira, superou o GAS por 1 a 0, garantindo sua vaga na decisão.

CENÁRIO

A decisão do Roraimense será disputada em jogo único, no Canarinho. Em caso de empate, a taça será definida nas penalidades. Se o título ficar com o Mundão, será o sexto estadual consecutivo conquistado pela equipe, enquanto o Náutico não conquista o Roraimense desde 2015, sendo o último time a conquistar o estadual antes do São Raimundo engatar o penta.