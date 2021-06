Em meio a crise com Gabriel Medina, Simone faz aniversário e recebe homenagem

“Hoje fui desperta assim, e levantei agradecendo a Deus pela vida, por tudo que Ele fez, pelo que tem feito e pelo que ainda fará. Pois Deus é Fiel para cumprir todas as promessas. E a semente está lá, foi plantada e dará frutos em tempo oportuno, independente do que falem ou pensem, pra mim, o que vale e me sustenta é a verdade que Jesus me ensinou e que ensinei pros meus filhos a vida toda. Afinal de contas, não se planta morangos e se colhe limões. NAO TEM COMO . Por isso hoje é só gratidão por tudo que tem me sustentado. As vitórias dos meus amigos, a salvação dos meus inimigos, o amor da minha filha e meu marido que me acordaram com essas surpresas e essa cartinha linda . Amo vocês todos . Obrigada por tanto, Deus é Bom o tempo todo!”, escreveu ela ao postar a surpresa de Sophia em seu perfil no Instagram.