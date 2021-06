Brasileiro

Em Ponta Grossa, pegaram o zagueiro Filemon pra ‘Cristo’



Defesa do Operário foi muita criticada na derrota para o Guarani

Publicado em 02/06/2021

por ARIOVALDO IZAC – –

O estrago que o Guarani provocou no Operário (PR), ao aplicar-lhe goleada por 5 a 2 na terça-feira, resultou em duras críticas da mídia de Ponta Grossa à defensiva da equipe da casa.

Até o treinador do Operário, Matheus Costa, fez citações de desajustes defensivos de sua equipe.

Zagueiro Filemon

Todavia, ninguém pegou mais pesado contra o Operário de que o jornalista Emmanuel Fornazari, do portal netesporteclube, com marcação centrada no zagueiro Rodolfo Filemon.

“Depois das falhas que ele cometeu no primeiro tempo, sequer deveria ter voltado à equipe após o intervalo”.

Apesar disso, o profissiomal reconheceu que o Guarani acertou partida fora da curva, para conquistar goleada.

PAPA FAYE E IGOR MADURO

Que demora do executivo de futebol da Ponte Preta, Alarcon Pacheco, para dar encaminhamento a jogadores fora dos planos nesta Série B do Campeonato Brasileiro.

Só agora ele consegue encaixar os prescindíveis volante Igor Maduro e atacante Papa Faye no São Caetano, por empréstimo.

Tem mais gente no CBD (come, bebe e dorme) no elenco pontepretano, e tem faltado agilidade ao executivo para o devido encaminhamento.