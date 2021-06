Copa do Brasil

Copa do Brasil: Em situação confortável por vaga, Grêmio terá retorno de titulares



O próprio técnico Tiago Nunes, recuperado da Covid-19, volta a ficar à frente da equipe

Publicado em 09/06/2021

por Agência Futebol Interior

Porto Alegre, RS, 09 (AFI) – Depois de vencer o jogo de ida da terceira fase por 2 a 0, o Grêmio tem uma situação confortável para buscar a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Podendo até perder por um gol de diferença que mesmo assim ficará com a vaga, o time gaúcho irá visitar o Brasiliense, no Estádio Serejão, nesta quinta-feira (10), às 15h. A viagem para o Distrito Federal acontece nesta tarde.

Antes de embarcar, o Grêmio fez na manhã desta quarta-feira (09), o último treino de preparação no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre. Para a partida, o técnico Ricardo Nunes, que é um dos retornos confirmados após se recuperar de uma covid-19 e ficar em isolamento, deve ter força máxima e irá escalar o que tem de melhor para carimbar o passaporte para a próxima fase.

Isso porque, o volante Maicon deve voltar ao time titular, após se quer ser relacionado nas partidas contra o Santa Cruz e no duelo de ida contra o próprio Brasiliense, por um desconforto muscular. Ele ficou no banco contra o Ceará e não entrou, mas agora deve começar jogando.

Caso não tenha condições de ir a campo mais uma vez, Lucas Silva seguirá como titular. Rafinha, Ferreira e Diego Souza foram reintegrados após ficarem em isolamento por conta do covid-19, devem ficar como opções.

Até por conta disso, o Grêmio deve ir a campo na tarde desta quarta-feira (09) com a seguinte escalação: Paulo Victor, Rafinha (Vanderson), Geromel, Kannemann e Cortez; Thiago Santos; Jhonata Robert, Maicon, Jean Pyerre e Ferreira; Diego Souza (Ricardinho).