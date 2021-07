Embalado por vitória, Juventude recebe o Grêmio para consolidar bom momento

Caxias do Sul, RS, 29 (AFI) – Embalado após superar o Flamengo por 1 a 0, o Juventude tem outro ‘teste de fogo’ pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, às 21h30, faz um duelo estadual com o Grêmio, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). O técnico Marquinhos Santos destacou a importância do jogo para o principal objetivo do clube na temporada: a permanência na elite.

É uma partida que pode nos deixar em uma boa situação. Uma vitória em casa vai distanciar ainda mais da zona de rebaixamento, que é o nosso principal objetivo Marquinhos Santos

Marquinhos, porém, reconheceu a dificuldade e revelou que o time comemorou muito a vitória diante do Flamengo, mas que já está focado no Grêmio.

“Precisamos manter o equilíbrio e os pés no chão. Sabemos da dificuldade que é o Campeonato Brasileiro. A vitória foi comemorada até iniciar o jogo do Grêmio. A partir disso, já estávamos estudando o adversário”, contou.

QUEM JOGA?

Sem desfalques e com pouco tempo para treinar, Marquinhos Santos deve repetir a escalação que superou o Flamengo. O atacante Matheus Peixoto, um dos artilheiros da competição com quatro gols, está pendurado, mas confirmado para o duelo.

Com nove pontos, o Juventude está na intermediária da tabela e terminou a última rodada com cinco pontos de vantagem para a zona de rebaixamento.

ESCALAÇÃO

JUVENTUDE – Marcelo Carné; Michel, Vitor Mendes, Rafael Forster e William Matheus; Elton, Matheus Jesus, Guilherme Castilho, Wescley e Paulinho Bóia; Matheus Peixoto. Técnico: Marquinhos Santos.