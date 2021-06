Emmanuel Macron pede a permanência de Mbappé no PSG

Presidente da França “entra em campo” e pede a permanência de craque no PSG



Autor de 42 anos na temporada passada, Mbappé, de 22 anos, tem contrato com o clube parisiense até junho de 2022

Publicado em 10/06/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 10 (AFI) – Emmanuel Macron, presidente da França, entrou na campanha para convencer Kylian Mbappé a permanecer no PSG. O craque, campeão do mundo com a França em 2018, é sondado por outros grandes clubes europeus.

“É importante que ele permaneça no PSG, tanto pelo clube quanto pelo Campeonato Francês. Mas depois de tudo isso, eu nunca pressionaria um jogador”, disse Macron em entrevista à TV BFM, durante uma visita à seleção francesa de futebol que se prepara para disputar a Eurocopa.

Pedido do presidente. (Foto: Divulgação)

Autor de 42 anos na temporada passada, Mbappé, de 22 anos, tem contrato com o clube parisiense até junho de 2022, mas seu nome sempre surge na lista de reforços de alguns times europeus, principalmente do Real Madrid.

O PSG terminou a temporada apenas com o título da Copa da França, pois perdeu o Campeonato Francês por um ponto para o Lille e foi eliminado na Liga dos Campeões pelo Manchester nas semifinais.