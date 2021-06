Empresa de auditoria e consultoria abre mais de 100 vagas para trainee

A empresa global de consultoria e auditoria, Grant Thornton, está com 120 vagas abertas para seu programa de trainee 2021. As oportunidades são para formados ou formandos de Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. Os interessados devem se inscrever através do site.

O programa é voltado para as áreas: Administração de Empresas, Análise de Sistemas, Ciências Atuariais, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Direito, Economia, Engenharia, Engenharia da Computação, Sistemas de Informação e Tecnologia da Informação.

Além da bolsa auxílio, os selecionados irão receber assistência médica e odontológica, seguro de vida, subsídio para graduação, programa de participação nos resultados, vale-refeição, plano de carreira, jornada de trabalho flexível, folga na data de aniversário, entre outros.