Empresa de consultoria oferece mais de 170 vagas de emprego; há oportunidade na Bahia

As oportunidades são para os cargos: Analista de BI Front-End, Desenvolvedor Back End, Desenvolvedor Full Stack, Desenvolvedor Mobile Android e Desenvolvedor Mobile IOS, Cientista de Dados e Product Owner.

O Grupo Fcamara, de consultoria de soluções tecnológicas e transformação digital, está com 175 vagas de emprego abertas em todo o país. O processo seletivo é todo on-line e o modelo de trabalho será flexível. Os interessados podem consultar os cargos disponíveis e se candidatar através do site.

A empresa oferece opões de trabalho presencial, nos escritórios localizados em São Paulo e Santos (SP). Além do modelo ‘anywhere office’, em que é possível trabalhar de qualquer lugar do país, e a locação no cliente.