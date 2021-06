Entenda a Revolução Sandinista – Notícias Concursos

A Revolução Sandinista foi um movimento iniciado em 1978 e estendido até 1990. Tinha como objetivo uma reforma radical das instituições da Nicarágua.

O movimento era subsidiado pela Frente Sandinista de Libertação Nacional (FSLN), criada em 1962. O nome do movimento é uma homenagem ao líder Augusto César Sandino (1895 – 1934).

A saber, Sandino liderou a resistência contra a ocupação dos Estados Unidos na Nicarágua, que durou entre 1912 e 1933.

Com a saída dos norte americanos do país, um novo presidente é eleito,no entanto, logo acaba derrubado pela dinastia ditatorial Somoza, que logo em seguida assassinou Augusto César Sandino.

Nesse contexto nasce o movimento sandinista que mesmo não tendo uma grande ligação com o Partido Comunista da Nicarágua, possuía objetivos muitos parecidos.

A Revolução Sandinista poderá aparecer em questões de vestibulares e no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Por isso acompanhe o artigo e saiba mais sobre o assunto!

Contexto histórico da Revolução Sandinista

Ao longo de quase quatro décadas e de três Somozas no poder do país, assim como os presidentes apoiados pela família, no ano de 1978, com o fim do apoio dos EUA ao regime ditatorial, os sandinistas assumem o poder, depois de quase 20 anos de luta.

Começa então a Revolução Sandinista, junto com a Junta de Governo de Reconstrução Nacional, composta por cinco membros, três militantes sandinistas e dois políticos independentes.

Embora houvesse um equilíbrio entre as várias forças oposicionistas na Junta, rapidamente o movimento sandinista ganha força.

Desse modo, em 1985 a Junta acaba dissolvida e o Daniel Ortega um dois três militantes sandinistas se torna presidente da Nicarágua.

Ademais, os problemas deixados pela antiga ditadura pressionavam os sandinistas por ações e transformações imediatas.

Os números da guerra civil para derrubar o governo de Somoza são assustadores e deixaram cerca de 50 mil vítimas, centenas de milhares de desabrigados por conta dos bombardeios, muitas áreas estavam destruídas.

Dessa maneira, a economia encontrava-se destroçada e a dívida externa da Nicarágua disparava a níveis assustadores.

Para estancar o problema o governo teve que atuar fortemente na recuperação econômica nos anos 80, buscando um equilíbrio entre ideais comunistas e capitalistas.

Desse modo, o comércio exterior e o controle dos bancos passaram a ser controlados pelo governo.

A Revolução acabou transformando o país em um dos palcos da Guerra Fria. Afinal, a Nicarágua recebia auxílio tanto dos americanos como de Cuba e da URSS.

O começo do fim

Com a chegada de Ronald Reagan à presidência dos Estados Unidos, inicia-se o suporte ao movimento contra os sandinistas conhecido como os “contras” da Nicarágua. Eles contavam com ajuda, financiamento e armamentos dos EUA.

No ano de 1983 a luta entre os sandinistas e contras aumenta, sendo declarado estado de sítio e diversas liberdades civis suspensas.

A situação apenas melhora com a chegada de Bush à presidência dos EUA, tendo em vista que o governante estava disposto ao diálogo, no lugar de uma derrubada de governo.

Por fim, no ano de 1990, são realizadas eleições para presidente com a vitória de Violeta Chamorro, da UNO (União Nacional Opositora). Violeta, era uma dos membros independentes da Junta Nacional, colocando um ponto final no período conturbado da história da Nicarágua.

