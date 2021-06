Entrevista de Emprego e a Autonálise do Candidato

Posicionamento assertivo do candidato em uma entrevista de emprego

Uma entrevista de emprego requer posicionamento assertivo por parte do candidato. No entanto, isso pode ser um desafio dada a ansiedade e o nervosismo que são inerentes à situação.

Naturalmente, uma entrevista de emprego é uma situação que gera nervosismo, principalmente, porque muitas pessoas não sabem lidar com a pressão da avaliação.

Aumente a sua autoconfiança através de pequenas autoanálises

No entanto, é possível lidar com essa pressão de uma maneira positiva ao elaborar a sua narrativa de forma direcionada, estudar a sua trajetória profissional e aumentar a sua autoconfiança através de pequenas autoanálises.

Sendo assim, trouxemos algumas dicas para que você aumente as chances de sucesso em uma entrevista de emprego e faça o gerenciamento da sua trajetória profissional.

Evite atrasos

Primeiramente, evite chegar atrasado ao local da entrevista de emprego. Uma vez que o atraso pode te deixar aquém do seu potencial no processo seletivo. Bem como, o fato de estar muito próximo do horário marcado, aumenta a ansiedade, o que diminui a sua autoconfiança.

Postura corporal

Tenha foco na sua postura corporal, sendo assim, evite cruzar braços e pernas. Bem como, evite gesticular em excesso.

Além disso, procure escutar a sua própria narrativa, pois essa escuta pode fazer com que você controle naturalmente o seu tom de voz. Visto que esses pontos são relevantes dentro de uma entrevista de emprego.

Autoconhecimento profissional

Certamente você tem a ciência das informações constantes em seu currículo. Porém, o conhecimento profissional diz respeito a um aprofundamento dessas informações.

Sendo assim, analise o seu currículo como se você fosse uma outra pessoa que não possui mais informações sobre o candidato, apenas os dados que constam no documento.

Verifique qual é o ponto forte de cada experiência e qual é o seu ponto de melhoria. Decerto, essas análises irão amparar a sua narrativa de uma forma direcionada.

Utilize o espaço para perguntas

Muitos candidatos saem do processo seletivo com muitas dúvidas. No entanto, não tenha esse receio. Pergunte os detalhes da vaga e demonstre interesse de uma forma natural. Sendo assim, aumente suas chances de sucesso dentro da entrevista de emprego através da busca direcionada por detalhes. Bem como, essa é uma maneira de trabalhar a sua autoconfiança para novos processos seletivos, caso seja necessário.

Além disso, tirar as suas dúvidas serve para que encontre uma colocação profissional que seja em uma empresa de acordo com seus valores e objetivos, pois essa análise deve ocorrer dos dois lados.