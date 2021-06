Entrevista de Emprego – Sucesso Multifatorial

Muitos fatores compõem o seu sucesso em uma entrevista de emprego

O sucesso em uma entrevista de emprego é multifatorial, no entanto, alguns pontos de atenção podem tornar o candidato um destaque natural e evitar que fique aquém do seu potencial no processo seletivo.

Certamente, é muito importante que ao realizar uma entrevista de emprego você se atente ao seu comportamento, postura, linguagem corporal e narrativa. No entanto, todos esses fatores precisam ser implícitos, e principalmente, são fatores complementares entre si.

Seu comportamento e a construção de sua narrativa

Por isso, ao prestar atenção ao seu comportamento você irá melhorar naturalmente a sua postura e a construção de sua narrativa.

Uma entrevista de emprego é uma situação que causa ansiedade e nervosismo pela situação de estar sob avaliação.

Fatores intangíveis impactam no resultado do processo seletivo

No entanto, muitas pessoas são dominadas pela ansiedade e acabam ficando aquém do seu potencial. Sendo assim, ao prestar atenção em alguns pontos intangíveis você poderá melhorar diretamente o seu autocontrole e se direcionar assertivamente em uma entrevista de emprego.

Foco na sua linguagem corporal

Primeiramente, é importante que você tenha foco na sua linguagem corporal, ou seja, evite cruzar braços e pernas, evite colocar objetos em seu colo em posição de defesa.

Bem como, tenha atenção aos seus gestos ao falar para não gesticular excessivamente. Além disso, preste atenção a sua própria narrativa para que tenha controle do seu tom de voz.

Uma vez que ao se atentar a maneira como as palavras são narradas por você, irá conseguir equilibrar o tom de voz de uma maneira natural.

Além disso, essa atenção plena irá te ajudar a construir uma narrativa que faça sentido e evitar sinais claros de ansiedade. Por exemplo, gaguejar durante uma resposta, que passa uma insegurança além da natural dentro de um processo seletivo.

Autoconhecimento profissional

A construção de sua narrativa requer que você tenha um autoconhecimento profissional, ou seja, é necessário ir além das informações que constam em seu currículo para a construção de sua narrativa.

Faça uma análise sobre a sua trajetória, verificando em cada empresa na qual você passou, quais foram os pontos positivos e quais são seus pontos de melhoria. Bem como, procure ter clareza sobre os resultados que você alcançou em cada empresa através de projetos, implementações etc.

Dessa maneira, você irá direcionar a sua narrativa de uma forma mais segura e naturalmente se direcionar assertivamente em uma entrevista de emprego.