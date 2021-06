Equipe permanbucana encara o Atletico-MG pela segunda rodada do Brasil

Brasileiro

Sport X Atletico-MG – Sport busca time ideal contra remendado Galo



Equipe permanbucana encara o Atletico-MG pela segunda rodada do Brasileirão

Publicado em 05/06/2021

por Agência Futebol Interior

Recife, PE, 05 (AFI) – Embora ainda na segunda rodada do Campeonato Brasileiro a Série A, o técnico Umberto Louzer ainda não encontrou o time ideal do Sport na competição. Neste domingo, diante do poderoso Atlético-MG, o treinador espera encontrar um padrão para manter a equipe na competição. O duelo será às 20h30, na Ilha do Retiro, no Recife.

Para esta partida, o treinador deve ter um importante reforço, o atacante Neilton. Ele machucou o tornozelo direito na final do Campeonato Pernambucano e ficou de fora da estreia no Brasileiro, no empate em 2 a 2 com o Internacional.

A previsão dos médicos era que ele ficasse 15 dias fora dos treinos, mas em uma semana, Neilton já estava de volta.

“Não quis antecipar nada, mas minha vontade é de estar lá dentro de campo. Estou pronto para ajudar o time”, explica ele, que já disputou o Brasileirão por sete clubes diferentes.

O atacante André continua no banco de reservas para esta partida. “André é um atleta experiente, conhece o corpo e ouvindo sempre o atleta, ele nos indicou que ainda não está se sentindo muito a vontade para iniciar uma partida. Então para esse jogo contra o Atlético-MG a ideia é que ele venha entrar também no decorrer da partida”, explicou Umberto Louzer.

GALO CHEIO DE DESFALQUES

O técnico Cuca terá vários desfalques para jogo deste domingo.

O meia Hyoran e o volante Tchê Tchê não treinaram na última sexta-feira e são dúvidas. O primeiro sofreu uma entorse no tornozelo direito contra o Remo, em Belém, pela Copa do Brasil. Tchê Tchê reclamou dores na coxa esquerda.

Os desfalques certos para a partida são: os laterais Guga e Guilherme Arana, que estão na Seleção Brasileira Olímpica, e os selecionáveis Junior Alonso, na Seleção Paraguaia, Alan Franco, na Seleção Equatoriana, Savarino, na Seleçaõ da Venezuela, e Eduardo Vargas, na Seleção Chilena, além de Keno, que está entregue ao departamento médico.