Ericksen se recupera e bola volta a rolar em jogo da Eurocopa

Eurocopa

Jogador se recupera e bola volta a rolar em jogo da Eurocopa



Eriksen passou mal no final do primeiro tempo e precisou ser levado para o hospital

Publicado em 12/06/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 12 (AFI) – Depois de minutos de muita angústia por conta do mal súbito sofrido por Eriksen aos 42 minutos do primeiro tempo, a bola vai voltar a rolar para Dinamarca e Finlândia, em Copenhague, pela primeira rodada da Eurocopa.

Eriksen caiu desacordado no gramado e foi atendido pelos médicos presentes no Estádio Parker, sendo encaminhado para o hospital depois de 12 minutos. Ao receberem a informação de que o estado do camisa 10 era estável, os dois times decidiram voltar para a partida.

O QUE ACONTECEU

O camisa 10 dinamarquês corria para receber a bola quando cambaleou e desmaiou, com convulsão Inicialmente parecia um simples tropeço, mas ele acabou caindo de rosto no chão, desacordado.

Quadro de Ericksen é estável após cair desmaiado no gramado

Os companheiros correram para os primeiros socorros e o desespero foi grande até a chegada dos médicos. O atendimento teve longa duração enquanto havia tentativa de reanimação cardíaca.

Sem noção da gravidade inicial, o público dinamarquês aplaudiu seu ídolo. Foram quase 15 minutos de atendimento no campo até a remoção numa maca. Os companheiros ficaram ao redor do meia o tempo todo, alguns de costas, sem esconder o semblante de desespero.

Sabrina Kvist Jensen, a mulher de Eriksen, estava no estádio e se aproximou para acompanhar o resgate do jogador. Muitos torcedores se abraçavam e não conseguiam segurar a apreensão na arquibancada.

Foram vários minutos com o meia desacordado. Depois da reanimação cardíaca, com um balão de oxigênio inserido, o jogador foi encaminhado para a ambulância, sob aplausos.