Especialista avalia vantagens do EAD

O EAD (Ensino a Distância) que mesmo antes da pandemia da covid-19 já era uma opção em crescimento no mercado, justamente pela flexibilidade ofertada aos estudantes.

Atualmente a modalidade EAD ganhou protagonismo e credibilidade no mercado e por isso o Diretor Acadêmico de Educação a Distância da Cruzeiro do Sul Educacional, Carlos Fernando Araújo Júnior, avalia as vantagens dessa metodologia.

Vale destacar que o EAD está vivendo um dos maiores ápices na educação brasileira, assim como no restante do planeta.

Em meio aos avanços tecnológicos, transformação dos padrões comportamentais, de relacionamentos e consumo dos seres humanos, o crescimento do EAD apresenta uma nova direção para educação.

Por meio do EAD a nova metodologia demonstra uma forma assertiva, completa, dinâmica e estruturada em acessibilidade ao aprendizado.

Segundo Carlos Fernando: “A pandemia nos mostrou um nicho com muitas possibilidades, em que a integração virtual entre aluno e professor ocorre a partir de uma série de recursos tecnológicos que tornam a experiência eficiente”.

Números do EAD na Educação Superior antes da pandemia

De acordo com o Censo da Educação Superior, desde 2019, o número de estudantes em cursos de graduação a distância está em crescimento.

No próprio ano, os números demonstraram crescimento de 378,9% ao longo da década anterior.

Além disso, entre 2009 e 2019, antes da pandemia do novo coronavírus, um levantamento feito pelo Inep – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, demonstrou um aumento de 330 mil para mais de 1,5 milhão o número de matriculados no EAD, representando cerca de 355% a mais.

O mesmo levantamento, também de 2019, pela primeira vez na história, revelou que o número de ingressantes em cursos de EAD foi maior que a modalidade presencial, veja:

EAD – 50,7% (1.559.725)

Presencial – 49,3% (1.514.302).

Futuro do Ensino a Distância

Para o especialista em EAD o salto dessa modalidade no Brasil foi importantíssimo para impulsionar essa nova metodologia em um futuro breve.

Segundo ele: “A busca por educação de qualidade à distância é o foco nesse período, uma vez que se mostrou eficiente no desafio de trazer continuidade aos planejamentos de vida e carreira, sem deixar de lado a segurança e bem-estar. A tendência é que até 2022, o número de alunos na modalidade cresça ainda mais”.

Carlos Fernando, também explica que devido às rápidas mudanças exigidas, saíram na frente as universidades que tiveram maior assertividade na migração de seus modelos de ensino.

Ou seja, as instituições que levaram em consideração a nova perspectiva de aplicação de aulas, treinamento do corpo docente diante da urgente realidade e investimento em novas tecnologias, visando a continuidade do ensino e suporte aos estudantes.

Por fim, o Carlos Fernando afirma: “Além do custo benefício ser maior, já que a mensalidade é, em geral, mais acessível, o EAD é uma modalidade que proporciona facilidade e melhor adaptabilidade na rotina de estudos, em ambiente adequado para ele, com economia de tempo de deslocamento, por exemplo, sobretudo com gastos com transporte, estacionamento e alimentação”.

