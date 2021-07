Esposa de Sorocaba, Biah Rodrigues chora ao detalhar doença inesperada do filho

Nesta terça-feira (29) Biah Rodrigues, esposa do cantor Sorocaba, compartilhou os momentos difíceis que passou com o filho, Theo, nos últimos dias. Sem dormir há duas noites, ela detalhou o sofrimento de ver o filho doente.

“Tudo começou na sexta-feira, quando o Theozinho apresentou um quadro de tosse e espirro, característico de um resfriado […]. Até então, nada para se preocupar. De sábado para domingo começou um quadro de febre, de 38 e 39º. A gente começou a medicá-lo com antitérmico e acompanhar os sintomas. De sábado para domingo, na madrugada, ele não dormiu, ele estava com muito desconforto e tinha febre […]”, começou.

A modelo, então, prosseguiu: “Eu percebi que ele estava com a respiração um pouco cansada e eu achei que fosse a febre. Quando foi no domingo de manhã, que nós estávamos nos preparativos para o chá revelação, inclusive não aconteceu, foi cancelado, eu percebi que ele estava extremamente cansado, molinho. Ainda sim as pessoas que estavam ao meu redor achavam que era uma gripe, que ele tinha pegado um resfriado”, detalhou.

Em seguida, Biah contou que mandou vídeos do desconforto respiratório do filho para os pediatras que conhecia, sendo orientada a levar o pequeno para um hospital. “Pegamos uma UTI móvel e viemos para São Paulo. Chegando, ele foi para uma semi UTI para ficar em monitoramento de saturação […]. Ele foi melhorando, fizemos fisioterapia, o pediatra do hospital achou melhor entrar com antibiótico e foi tudo se estabilizando e melhorando. Ele está voltando aos poucos, se alimentando bem. Fizemos um quadro viral e não achamos o vírus, então o médico achou que poderia ser uma bactéria”, contou.

Por fim, ela aconselhou os seguidores de que desconforto respiratório, principalmente em bebês, não é normal. “Se nós não tivéssemos chegado ao hospital, não sei o que poderia ter acontecido”, disse.