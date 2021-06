Brasileiro

Juventude terá casa nova para duelo deste domingo na Série A



Estádio Alfredo Jaconi foi reformulado e reestreia diante do Athletico-PR

Publicado em 04/06/2021

por Agência Futebol Interior

Caxias do Sul, RS 04 (AFI) – O estádio Alfredo Jaconi é um dos trunfos do Juventude neste retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. Após mais de um ano de reformas e mudanças em praticamente todos os setores, a casa Alviverde finalmente está pronta para receber jogos do mais alto nível. Agora, diante do Athletico Paranaense – o duelo será às 18h15 no domingo – o Verdão retorna ao Jaconi para disputar uma partida da primeira divisão nacional.

O primeiro setor que passou por mudanças neste processo de modernização do estádio Alfredo Jaconi foi o centro administrativo Plínio Backendorf. Visando oferecer mais conforto e praticidade ao dia a dia dos torcedores, colaboradores e funcionários, mais de 300m² passaram por uma reformulação total, com a troca de piso, iluminação, pintura, móveis e decorações. As reformas deixaram o ambiente ainda mais moderno e funcional para atender e receber todos da melhor forma possível. A sala do presidente, a sala de reuniões e a sala do conselho também foram completamente remodeladas.

CADEIRAS

O setor de cadeiras do Jaconi também passou por uma grande mudança. Todas as cadeiras antigas foram retiradas e substituídas por novas com assento rebatível por gravidade, do mesmo modelo das utilizadas nas arenas e estádios mais modernos do mundo, seguindo um alto padrão. Além do conforto proporcionado aos torcedores que culturalmente assistem aos jogos do setor, as novas cadeiras em dois tons de verde deixaram o Alfredo Jaconi ainda mais bonito.

GRAMADO

Uma das principais mudanças foi no palco de jogo. Em março, teve início a troca do gramado. Na primeira fase desse processo, foi substituído todo o sistema de irrigação. Depois, a grama antiga foi retirada. Na terceira etapa, foi realizada a aeração e colocação de areia. Por fim, foi plantada a grama Bermuda TifWay 419, que tem como principais características a densidade e o crescimento lateral rápido, o que significa uma grande velocidade de recuperação aos danos causados pelo pisoteio. Hoje, a grama do Jaconi está em perfeitas condições para receber partidas do mais alto nível ao longo de toda temporada.

Os refletores também receberam um reforço. Neste primeiro momento, foram instaladas 14 novas luminárias LED. A melhoria na iluminação do campo de jogo é uma exigência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para a Série A do Campeonato Brasileiro. Esse estágio inicial do processo de melhoria só foi possível com a contribuição do torcedor Jaconero, que colaborou através da campanha “Iluminar o Jaconi”. O projeto, porém, prevê uma troca completa, com a instalação de 200 luminárias LED, em um trabalho gradativo e que terá outros estágios nos próximos meses.

Ainda na área do campo, ainda será trocado o sistema de sonorização, o que significa que haverá um som ainda mais potente e sem ruídos durante as partidas. As casamatas foram substituídas por novas, ainda maiores e mais confortáveis e o alambrado foi todo retirado e substituído por vidro.

IMPRENSA

Toda parte de zona mista e setor de imprensa também está de cara nova. A sala de imprensa Dante Andreis recebeu um novo sistema de som e seis televisores que formam um painel de led. Além da sonorização e do backdrop eletrônico, as paredes foram revestidas com material de isolamento acústico.

A zona mista e o túnel de acesso ao campo tiveram seus espaços ampliados. Logo na entrada foi instalada uma porta de vidro e uma nova placa de identificação. No interior, além do piso que foi todo substituído, houve a troca da iluminação e novas artes visuais foram desenvolvidas para todo o ambiente. No acesso ao campo, sete degraus da arquibancada foram retirados e as saídas dos vestiários ganharam ainda mais espaço, facilitando assim, o protocolo de entrada em campo exigido pela CBF.

Nos vestiários, mais reformas. No visitante, os armários individuais foram todos trocados, foi instalada uma banheira para gelo e montada uma nova sala para a comissão técnica. O vestiário da arbitragem foi consideravelmente ampliado, agora com uma área exclusiva para as mulheres. Foi criada, também, uma nova sala de exame antidoping.