Estádio do Pacaembu tem obra de restauração iniciada; Tobogã será demolido

São Paulo, SP, 29 (AFI) – A Concessionária Allegra Pacaembu iniciou, nesta terça-feira (29), as reformas no Estádio Paulo Machado de Carvalho, popularmente conhecido como Pacaembu. Palco de jogos históricos no futebol brasileiro, o estádio passará por obras para restauração do complexo. Os trabalhos começaram nesta manhã, com a demolição da arquibancada sul, o Tobogã.

A gestão da empresa começou em 2020 e terá duração pelos próximos 35 anos e prevê um investimento de R$ 400 milhões.

COMO VAI FICAR?

Uma das alterações no estádio do Pacaembu será a demolição do setor do Tobogã. Segundo a empresa, a demolição terá uma duração de três a quatro meses e praticamente todo o concreto será reaproveitado.

“No lugar do tobogã será construído um edifício multifuncional, com espaços pensados para proporcionar experiências únicas, diferente do que São Paulo conhece”, afirmou a Concessionária.

Projeto para o novo estádio do Pacaembu. Foto: Divulgação

NA JUSTIÇA

Após a liberação da prefeitura de São Paulo sobre a venda do estádio, uma associação de moradores ainda tenta impedir a obra na justiça. Até conseguiram uma liminar para barrar, mas foi derrubada posteriormente.