Eterno Jacaré, ex-dançarino do É O Tchan, curte verão com a família no Canadá, onde vive

Vivendo no Canadá desde 2016, Edson Cardoso, o eterno Jacaré, ex-dançarino do grupo É o tchan, está curtindo o verão por lá com a família. Aos 48 anos, ele posou com a mulher, Gabriela Mesquita, e os filhos, de 8 e 5 anos, durante um programinha para espantar o calor. “Verão com 40º”, escreveu a mulher dele na legenda da imagem postada numa rede social.