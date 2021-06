Ex-Fla, Santos e Corinthians, Ibson, de 37 anos, acerta com Ipatinga

Ex-Fla, Santos e Corinthians, Ibson, de 37 anos, acerta com clube mineiro



Publicado em 08/06/2021

por Agência Futebol Interior

Ipatinga, MG, 08, (AFI) – O meio-campista Ibson virou um andarilho da bola. Aos 37 anos, ele foi anunciado como novo reforço do Ipatinga para a disputa do Módulo II do Campeonato Mineiro.

“O maestro chegou! O novo reforço do Tigre será mais uma peça importante no processo de retorno à elite do futebol mineiro”, escreveu o Tigre nas redes sociais.

Ibson passará por uma avaliação física nesta quarta-feira e, na parte da tarde, já será integrado ao elenco que disputará a competição. A estreia do Ipatinga acontecerá em 3 de julho, às 15 horas, contra o Tupi, em Juiz de Fora.

Ibson acertou com o Ipatinga. (Foto: Reprodução)

RODADO!

Ex-jogador de Flamengo, Santos e Corinthians, Ibson conhece o futebol mineiro. O meio-campista defendeu o Tombense por duas temporadas. Em 2020, pelo Campeonato Mineiro e pela Série C do Brasileiro, Ibson disputou 29 partidas e marcou três gols.

MAIS SOBRE ELE!

Ibson viveu seus melhores momentos da carreira no Flamengo, clube onde foi revelado e com mais de 200 partidas em suas três passagens. Tricampeão carioca, o meia também conquistou o Brasileirão de 2009. Dois anos antes, fez parte da seleção do campeonato nacional.

Além do Flamengo, Ibson tem passagens por Porto-POR, Spartak Moscou-RUS, Santos, Corinthians, Bologna-ITA, Sport e Minnesota United-EUA, onde atuou por quatro temporadas antes de voltar ao Brasil para defender o Tombense.