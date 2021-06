Ex-Flu, DIguinho corneta Gabigol, do Flamengo: “Perna de pau”

Brasileiro

Ex-Flu, Vasco e Bota corneta Gabigol, do Flamengo: “Perna de pau”



Com exceção do Flamengo, onde Gabigol é ídolo, Diguinho atuou por Fluminense, Vasco e Botafogo

Publicado em 09/06/2021

por Agência Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 09 (AFI) – Diguinho sempre teve a polêmica a sua volta e nunca ligou disso. Pelo contrário! Sempre chamou confusão – até mesmo quando levou um murro daqueles no Fluminense. Fora dos holofotes, ele resolveu causar e cutucou Gabigol, atacante do Flamengo.

Diguinho polemiza na web. (Foto: Reprodução)

Em suas redes sociais, o Fluminense postou um drible de Diguinho em Pirlo durante um amistoso do Tricolor contra a Itália há sete anos.

Alguns internautas resolveram provocar o volante e lembrar das canetas que Diguinho levou de Neymar.

“Menino Neymar pode, né? Pior seria desse perna de pau do Gabigol“, respondeu o volante do São José, clube gaúcho que disputa a Série C.

