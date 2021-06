Ex-Seleção, volante Paulinho entra na mira do Corinthians

Brasileiro

São Paulo, SP, 10 (AFI) – O Red Bull Bragantino sonhou com a volta do volante Paulinho, mas o Corinthians também entrou na briga. O ex-jogador da Seleção Brasileira treina em Bragança Paulista, no CT do RB Braga enquanto não pode voltar à China.

Paulinho tem contrato com o Guangzhou até junho de 2022, mas está proibido de voltar à China por conta da pandemia de Covid-19. Assim, o jogador de 32 anos tenta chegar a um consenso com seu clube para definir o futuro.

O Corinthians sabe da situação e monitora o jogador, campeão da Liberadores e do Mundial de Clubes em 2012. Paulinho seria o primeiro reforço do Corinthians em 2021. Não há, porém, nenhum proposta oficial até aqui. Apenas sondagens. O que pesa contra o Timão, como sempre, são os altos salários. O Corinthians está quebrado.

Paulinho tem longa história com o Corinthians. Chegou em 2010 e ficou até 2013. Lá, marcou 34 gols em 167 jogos. Sendo um importantíssimo nas quartas de final da Libertadores contra o Vasco. Além dos títulos de 2012, ele venceu o Brasileirão de 2011 e o Paulistão de 2013.