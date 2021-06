Ex-técnico do Santos quer meia da Seleção Brasileira em seu time na Europa



Trata-se de Philippe Coutinho que é um dos alvos de Jorge Sampaoli para reforçar o Olympique de Marselha

Publicado em 09/06/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 09 (AFI) – Apesar de ter ficado fora da última convocação da Seleção Brasileira para as Eliminatórias já que está em fase de recuperação de uma lesão no joelho, Philippe Coutinho segue em destaque no futebol internacional. Apesar de ter contrato com o Barcelona por mais dois anos, o meio-campista está na mira do Olympique de Marselha, por indicação de Jorge Sampaioli.

A informação foi confirmada no Jornal Espanhol ‘Mundo Deportivo’, que afirmou que o presidente do clube francês, Pablo Longoria, quer investir alto nesta temporada e Coutinho é um dos alvos. Sem muito espaço, o Barcelona não deve fazer grandes exigências para negocia-lo, ainda mais agora que ele está sem jogar há seis meses por conta de uma contusão no joelho.

Segundo a publicação do jornal, houve um primeiro contrato entre o clube francês e representantes de Philipe Coutinho. Porém, como não é uma negociação fácil, o staff do brasileiro irá conversar com o Barcelona antes de dar sequência as negociações. O alto salário é um dos entraves.

Jorge Sampaoli nunca escondeu que é fã do futebol do brasileiro e por isso, pediu a contratação do atleta, já que logo que chegou a França, pediu ao presidente uma equipe competitiva e de grandes jogadores.