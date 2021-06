Faltando apenas o anuncio, novo técnico da Chapecoense desembarca

Brasileiro

Faltando apenas o anuncio oficial, novo técnico da Chapecoense desembarca em SC



Jair Ventura já está em Chapecó para acertar os últimos detalhes antes de ser oficializado no comando da Chape

Publicado em 02/06/2021

por Agência Futebol Interior

Chapecó, SC, 02 (AFI) – Assim como o Portal Futebol Interior adiantou o acerto na noite da última segunda-feira (31), a Chapecoense está bem próximo de oficializar a chegada de seu novo treinador. Isso porque, Jair Ventura desembarcou nesta terça-feira no Aeroporto Serafim Enoss Bertaso, em Chapecó, para acertar os últimos detalhes antes de assinar contrato até o fim do Brasileirão.

Ele foi recepcionado por Neto, superintendente de futebol do clube, que o esperava no Aeroporto. Jair Ventura chega para substituir Mozart, que foi demitido após o vice-campeonato Catarinense contra o Avaí. Além dele, outros dois novos membros da comissão técnica serão contratados no ‘pacote’ do treinador: um auxiliar e um preparador físico.

Faltando apenas o anuncio oficial, Jair Ventura desembarcou em Chapecó (Foto: Equipe Nota 10)

MAIS DE JAIR VENTURA

Jair Ventura, 42 anos, começou a carreira no Botafogo e conseguiu levar o clube para a Copa Libertadores. Passou ainda por Santos, Corinthians e Sport, mas sem sucesso. Pela equipe de Parque São Jorge, acabou com o vice-campeonato da Copa do Brasil.

No Sport, comandou a equipe em 45 oportunidades, com 14 vitórias, oito empates e 23 derrotas, o suficiente para manter a equipe na Série A do Campeonato Brasileiro.