Felipe Alves dá chilique e arranca tufo de grama no Castelão

Copa do Brasil

Goleiro do Fortaleza dá chilique e arranca tufo de grama em estádio da Copa



Atitude do goleiro tricolor no Castelão gerou um princípio de tumulto

Publicado em 02/06/2021

por Agência Futebol Interior

Fortaleza, CE, 02 (AFI) – O goleiro Felipe Alves, do Fortaleza, deu chilique no Castelão durante o empate, por 1 a 1, com o rival Ceará pela terceira fase da Copa do Brasil. Ele simplesmente arrancou um tufo de grama de uma das pequenas áreas. (VEJA O VÍDEO ABAIXO!)

Na saída do intervalo, Felipe Alves chutou o gramado e arrancou literalmente um naco grande de grama. Surreal! A área seria defendida pelo goleiro do Ceará no segundo tempo. A atitude dele gerou um princípio de tumulto.

Para amenizar as críticas, Felipe Alves disse que estava insatisfeito com o estado do gramado e que esse era o motivo de ter tomado o gol. No intervalo, os responsáveis pelo estádio fizeram um “curativo” no gramado e colocaram outra placar de grama.

Gramado substituído. (Foto: Divulgação)

E AGORA?

Com o resultado de 1 a 1, o vencedor no duelo de volta, marcado para quinta-feira, às 19h, novamente no Castelão, avançará às oitavas de final e levará uma premiação no valor de R$ 2,7 milhões. Os confrontos desta fase serão definidos através de sorteio.