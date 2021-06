Felipe Endres minimiza vantagem da Chapecoense e foca no Palmeiras

Copa do Brasil

Antes do “estagiário” assumir, interino da Chape minimiza vantagem e foca no Palmeiras



Chapecoense visitará o Palmeiras no Allianz Parque, em São Paulo, no domingo, às 18h15, pela segunda rodada do Brasileirão

Publicado em 02/06/2021

por Agência Futebol Interior

Chapecó, SC, 02 (AFI) – A Chapecoense abriu boa vantagem na terceira fase da Copa do Brasil ao vencer o ABC, por 3 a 1, nesta quarta-feira, na Arena Condá, em Chapecó. Ainda assim, o auxiliar Felipe Endres, que tem atuado como técnico desde a demissão de Mozart Santos, minimizou o resultado e mostrou foco total no Palmeiras, próximo adversário no Campeonato Brasileiro.

“Não tem nada decidido. Temos que focar a partir de amanhã (quinta-feira) na reapresentação. Vamos olhar primeiro o Palmeiras e depois voltar a pensar no ABC”, disse ele.

Felipe Endres vai deixar o comando interino da Chape e passará o bastão a Jair Ventura, contratado pelo clube catarinense. O interino entregará o time ao “estagiário de técnico” recuperada do baque após o vice no Catarinense.

Vitória e vaga próxima. (Foto: Márcio Cunha / Chapecoense)

“Fizemos um bom jogo. Antes, a gente falava que o principal era vencer e retomar a espírito de ser Chape. E conseguimos. Os jogadores se doaram um pelo outro. Estávamos acostumados a perder pouco e não sofrer gols em 2020. Por isso do jeito que vencemos e pela postura foi muito importante”, ponderou.



VANTAGEM!

O jogo da volta será na próxima quarta-feira, 9 de junho, às 16h30, no Frasqueirão, em Natal. A Chapecoense poderá perder por até um gol de diferença que avançará. Ao ABC restará vencer por três ou mais gols de vantagem para passar. Se vencer por dois gols de diferença, a decisão será nos pênaltis. Não há gol qualificado na Copa do Brasil.

Antes, porém, a Chapecoense visitará o Palmeiras no Allianz Parque, em São Paulo, no domingo, às 18h15, pela segunda rodada do Brasileirão.