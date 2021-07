Felipe Prior acaba entregando relacionamento entre Sarah Andrade e Lucas Viana

Felipe Prior, ex-participante do BBB 20, acabou entregando, através dos Stories do Instagram, o namoro entre Sarah Andrade e Lucas Viana. O empresário participou de uma gravação nesta terça-feira (29) com o vencedor de A Fazenda 11 e brincou com o modelo ao falar sobre o encontro dos dois.

“Hoje eu tô aqui gravando com quem? Olha, o namorado da Sarah Andrade. E aí, estamos juntos, vamos gravar aqui para o canal dele”, disse. No entanto, Viana não desmentiu o amigo e apenas riu da situação. “Encerramos mais um programa e dessa vez está polêmico demais”, desconversou o rapaz.

Na sequência, Prior mudou de assunto e comentou sobre as comidas do local. “Meu Deus do céu. Tinha uns negócios para comer ali que não dava não. Eu prefiro falar do que comer esses negócios. Parecia “No Limite” aquilo, caramba. Vamos conferir que ficou da hora a parada. Toda quarta-feira às 19h aqui no Insta do Lucas”, anunciou.