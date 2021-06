Felipe Prior explica mensagem enviada a Juliette e a exalta: ‘Bonita e gente boa’

Um dos destaques do “BBB 20”, Felipe Prior resolveu explicar o motivo de ter mandado uma mensagem para Juliette após ter seu nome envolvido numa treta com a torcida da campeã da última edição. Tudo começou depois que, ao ser questionado numa live se ficaria com a paraibana, ele disse uma aproximação com ela poderia lhe trazer muitos seguidores.

“Eu falei brincando, com respeito, e tiraram do contexto. Eu não ligo para seguidor, e se alguém quiser parar de me seguir, tranquilo também. Começaram a criar uma situação errada na internet, de que eu queria surfar no sucesso dela. Então resolvi entrar em contato e mandar um direct para Juliette pelo Instagram para esclarecer tudo. Ainda disse para ela aproveitar o momento. Ela é bonita, parece ser gente boa. Não torci para ela, torci para o Gil, me identifiquei com a autenticidade dele, não que ela não tenha também. Ela não me respondeu, mas o recado foi dado. Só não quis ter problema”, disse Prior no podcast Papagaio Falante.