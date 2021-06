FEMININO: Brasil vence Rússia em penúltimo teste antes da Olimpíada

Amistosos da Seleção Brasileira

FEMININO: Brasil domina Rússia e vence penúltimo teste antes da Olimpíada



Na segunda-feira (14), às 16h, enfrenta o Canadá no mesmo estádio, no último jogo antes da Olimpíada

Publicado em 11/06/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 11 (AFI) – A seleção brasileira feminina teve mais um teste visando a disputa da Olimpíada de Tóquio. Na tarde desta sexta-feira (11), as comandadas da técnica Pia Sundhage enfrentaram a Rússia, no Estádio Cartagonova, em Cartagena, na Espanha. Com gols de Bruna Benites, duas vezes, e Andressa Alves, o Brasil venceu por 3 a 0.

A seleção ainda terá um jogo preparatório. Na segunda-feira (14), às 16h, enfrenta o Canadá no mesmo estádio. Esse mesmo confronto também foi realizado em fevereiro, com vitória brasileira por 2 a 0.

A seleção brasileira foi muito superior no primeiro tempo, com setor defensivo bem consistente, que não sofreu sequer uma finalização. Nos minutos finais, ganhou ainda mais tranquilidade ao abrir o placar aos 41 minutos, com Bruna Benites. A jogadora do Internacional marcou de cabeça após cobrança de escanteio.

Na etapa final, as brasileiras continuaram com o mesmo ritmo e quase ampliaram com Debinha e Marta. Aos 18 minutos, porém, o segundo gol saiu em jogada bem parecida com a primeira. Andressa Alves cobrou escanteio e Bruna Benites apareceu de novo para cabecear.

Já na parte final, aos 35 minutos, Andressa Alves também marcou o dela. Jogadora da Roma, da Itália, ela recebeu dentro da área, perto da linha de fundo, driblou a marcadora e cruzou rasteiro. A defesa cortou, mas a bola voltou para a brasileira, que mesmo caindo, conseguiu chutar para o gol.