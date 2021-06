Fernandinho aparece em lista de dispensa do City e empolga Atlético-MG

Brasileiro

Fernandinho aparece em lista de dispensa do City e empolga torcida de time brasileiro



Os torcedores do Atlético Mineiro invadiram as redes sociais para pedir a contratação do volante

Publicado em 08/06/2021

por Agência Futebol Interior

Belo Horizonte, MG, 08 (AFI) – Vice-campeão da Liga dos Campeões da Europa e o principal pivô da eliminação da seleção brasileira na última Copa do Mundo, o volante Fernandinho mobilizou os torcedores do Atlético Mineiro nesta terça-feira. Após seu nome aparecer em uma lista de jogadores que não renovarão contrato com o Manchester City, os atleticanos subiram a hashtag Fernandinho no Galo.

Os torcedores recuperaram uma publicação do volante de 2013, quando desejou parabéns ao alvinegro para conquista da Copa Libertadores da América.

“Parabéns ao Clube Atletico Mineiro pela conquista da taça libertadores da América!!!

Brasil mais forte do que nunca na América do Sul”, falou o jogador, na ocasião.

A repercussão chegou até os torcedores do Santos, que também pediram a contratação do atleta, mas de um jeito menos enfático.

Fernandinho com a camisa do City

Fernandinho tem 36 anos e é natural de Londrina. Começou a carreira no Athletico e não demorou para ser contratado pelo Shakhtar Donetsk. Em 2013, foi para o Manchester City, onde está até hoje. Conquistou inúmeros títulos pela Europa e ficou muito perto de erguer a taça da Liga dos Campeões na atual temporada, quando o City perdeu para o Chelsea, na decisão, por 1 a 0.

Na Seleção Brasileira, Fernandinho nunca teve o mesmo sucesso de seus clubes e colecionou decepções. Estava no elenco que levou 7 a 1 da Alemanha, em 2014. Quatro anos depois, fez um gol contra na derrota para a Bélgica, por 2 a 1, na Rússia.