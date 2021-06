Fernando Sales comemora acerto com equipe da Tailândia

Treinador brasileiro comemora acerto com equipe da Tailândia



Publicado em 09/06/2021

por Samuel Charles

Campinas, SP, 09 (AFI) – O treinador brasileiro Fernando Sales foi anunciado na última terça-feira (08), pelo Udon Thani, da segunda divisão da Tailândia. Essa será a terceira passagem de Fernando pelo futebol tailandês. Antes, o brasileiro comandou o Yasothon FC e o Kasetsart. Fernando falou sobre a expectativa em comandar a equipe.

Foto: Divulgação

“Estou muito feliz com essa oportunidade no Udon Thani. A expectativa é a maior possível. Depois de dois anos na Coreia, onde serviu como um aprendizado e também como um maior conhecimento do futebol asiático, agora poder voltar para a Tailândia numa equipe como o Udon Thani, isso é muito bom”, disse.

Apesar de ser pouco conhecido no Brasil, Fernando Sales é um nome bem familiar na Ásia. Além da Tailândia, o brasileiro já comandou equipes na Coréia do Sul, Indonésia, Laos, Mianmar, entre outros. Fernando destacou os objetivos que a equipe tem para a temporada e também falou sobre o trabalho da presidente Arissara Chamool.

“O objetivo é atingir os playoffs de acesso e brigar lá em cima. A minha comissão está bem capacitada e a presidente está bem motivada, aliás estamos muito motivados em fazer uma ótima temporada. A cidade abraça o time, os torcedores aqui são fanáticos e isso ajuda muito. O nosso time está bem motivado em fazer uma temporada bem melhor que a passada, foi uma temporada atípica onde infelizmente eles brigaram lá embaixo, mas este ano com a presidente dando o suporte e todos focados num só objetivo, que é fazer uma ótima temporada”, concluiu.