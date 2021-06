Ferroviária apresenta o zagueiro Bruno Leonardo, revelado pelo Santos

Brasileiro

Série D: Ferroviária apresenta zagueiro que conquistou acesso com o São Bento em 2020



Bruno Leonardo foi revelado pelo Santos e coleciona passagens por Portuguesa Santista, VOCEM e Patrocinense, além do São Bento

Publicado em 01/06/2021

por Agência Futebol Interior

Araraquara, SP, 1 (AFI) – A Ferroviária anunciou na manhã desta terça-feira, a contratação do zagueiro Bruno Leonardo para reforçar a equipe na disputa do Campeonato Brasileiro da Série D. O defensor estava no São Bento e assinou vínculo até 25 de maio de 2022 com a Locomotiva.

Natural de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, mas criado em São Joaquim da Barra, Bruno Leonardo falou sobre a expectativa em sua chegada à Ferroviária.

“A expectativa é a melhor possível. Sou aqui do interior, criado em São Joaquim da Barra. Então acompanho a Ferroviária e é muito orgulho para mim estar vestindo e fazer parte desse projeto, que vem crescendo e se mostrando cada vez mais no cenário do futebol. O torcedor afeano pode esperar muita luta, vontade, dedicação e profissionalismo”, afirmou o zagueiro.

Bruno Leonardo é apresentado pela Ferroviária – Foto: Divulgação

MENINO DA VILA

Revelado pelas categorias de base do Santos, o zagueiro Bruno Leonardo acumula passagens por Portuguesa Santista, VOCEM, Patrocinense e São Bento. Pela equipe de Sorocaba, o defensor conquistou o acesso para a elite paulista em 2020.

PRÓXIMO COMPROMISSO

A Ferroviária faz sua estreia na Série D do Brasileiro no próximo dia 5, diante do Uberlândia, às 17h, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba.

A Locomotiva está no Grupo 6 ao lado de Uberlândia, Boa Esporte, Caldense, Patrocinense-MG, Rio Branco de Venda Nova-ES, Rio Branco-ES e Águia Negra-MS.