Ferroviária-SP x Uberlândia-MG – Locomotiva incia busca por acesso

Ferroviária-SP x Uberlândia-MG – Locomotiva incia busca por sonhado acesso



A Ferroviária participou da Série D na temporada passada e, após grande campanha na fase de grupos, caiu na segunda fase

Publicado em 04/06/2021

por Agência Futebol Interior

Sorocaba, SP, 04 (AFI) – Ferroviária e Uberlândia fazem sua estreia no Campeonato Brasileiro Série D neste sábado, às 17h, no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP). O time paulista tenta superar a campanha de 2020 enquanto os mineiros retornam à competição nacional após três anos.

A Ferroviária participou da Série D na temporada passada e, após grande campanha na fase de grupos, alcançando 30 pontos, caiu na segunda fase para o Marcílio Dias. Em 2021, chegou às quartas de final do Campeonato Paulista, caindo para o São Paulo, que viria a ser campeão.

Esta será a terceira participação do Uberlândia na Série D, pois já jogou em 2009 e 2018. Nesta última, conquistou sua melhor campanha, ao chegar às oitavas de final, sendo eliminado pelo Caxias-RS. Nesta temporada, o clube se manteve na elite do Campeonato Mineiro.

FERROVIÁRIA

A Ferroviária remontou praticamente todo seu elenco e contratou os zagueiros Bruno Leonardo, Gabriel Oliveira e Guilherme Mattis; os laterais Bernardo e Lucas Hipólito; os volantes Marcos Vinicius e PH, os meias David Lazari, Guilherme Casttro e Rodrigo Yuri, e os atacantes Victor Paraíba e Yuri.

“O grande objetivo da Ferroviária é o acesso para a Série C. A Ferroviária tem uma estrutura muito bacana, um estafe legal, um clube estruturado. E nós vamos fazer de tudo para esse ano conseguir sair da Série D”, avaliou o técnico Elano.



UBERLÂNDIA



Para a Série D, a diretoria preferiu a sequência no trabalho e manteve boa parte do elenco e a comissão técnica. Quem comando o time é Waguinho Dias, experiente na divisão, pois foi campeão com o Brusque-SC em 2019 e, na temporada passada, bateu na trave com o Marcílio Dias-SC.

Mesmo assim, o clube foi ao mercado e contratou seis jogadores: o goleiro Rafael Robalo, os laterais-direito Elivelton e Kelyton, o lateral-esquerdo Mateus Mendes e os atacantes Rafael Pernão e Ingro, além de retornos de jogadores que estavam emprestados.

Na escalação há três dúvidas: Rafael Robalo ou George no gol, César Sampaio ou Nailson no meio-campo e Léo Martins ou Daniel Ribeiro no ataque.