Festival AfroPop reúne Margareth Menezes, Olodum, Dão e novos nomes da cena cultural afro

É para reverberar a potência cada vez mais viva da cultura afro-urbana brasileira e suas conexões modernas que surge o Festival AfroPop. On-line e gratuito, o evento acontece nos dias 10 e 11 de julho, às 19h, pelo YouTube, com transmissão simultânea pela TVE Bahia, e dá voz à efervescência do cenário contemporâneo da arte negra no país, exaltando a multiplicidade da música.

Foto: reprodução



Tendo como anfitriã a artista Margareth Menezes, o Festival AfroPop reúne nomes como Olodum, Dão, Panteras Negras feat Tulani Masai e Cronista do Morro. Margareth Menezes convida também Márcia Short para uma participação especial no primeiro dia de evento. Além dos shows musicais, o festival contará com participações em registros audiovisuais de depoimentos de grandes artistas brasileiros fundamentais na formação das referências afro-urbanas atuais.

Como inspiração maior, o Festival traz referências importantes do Movimento AfroPop Brasileiro, difundido nacional e internacionalmente a partir de 2005 por Margareth Menezes. O movimento fortalece a cultura brasileira, em suas raízes negras e indígenas aliadas à força do conceito pop e da arte urbana contemporânea, se colocando como mecanismo de avanço, contra o apagamento racista da memória, a favor do protagonismo e da representatividade do povo negro nas mais diversas áreas de atuação.

Carregado de simbologias estéticas, o Movimento AfroPop trabalha para a afirmação e continuidade da história, ao mesmo tempo que adiciona camadas de inovação e tecnologias. “O AfroPop é um movimento que promove a beleza e a riqueza ancestral junto à contemporaneidade e que acolhe todos que lutam pela igualdade de direitos. É o abraço entre o tambor e o computador”, explica Margareth.

Realizado pela Giro Planejamento Cultural em parceria com a Pedra do Mar Produções, o Festival AfroPop tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Programa Aldir Blanc Bahia) via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. O festival conta com apoio da TVE Bahia.

PROGRAMAÇÃO – Serão dois dias de Festival com transmissão nos dias 10 e 11 de julho pelo canal oficial de Margareth Menezes no YouTube (youtube.com/margarethmenezes) e, simultaneamente, para todo o estado da Bahia pelo canal da TVE Bahia, televisão aberta local. Além de anfitriã, Margareth apresenta músicas do seu repertório e convida a cantora Márcia Short para uma participação.

Serviço:

Festival AfroPop

Atrações: Margareth Menezes feat Márcia Short, Olodum, Dão, Panteras Negras feat Tulani Masai e Cronista do Morro

Data: 10 e 11 de julho de 2021 (sábado e domingo)

Horário: 19h

Exibição: YouTube Margareth Menezes (youtube.com/margarethmenezes), TVE Bahia (youtube.com/tvebahia) e pelo canal aberto de televisão TVE Bahia (canal 10).