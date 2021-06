Brasileiro

Figueirense x Oeste – Rubrão estreia na Série C para superar frustração na A2



O time catarinense busca a reabilitação após iniciar o torneio com derrota para outro time paulista

Publicado em 04/06/2021

por Agência Futebol Interior

Florianópolis, SC, 16 (AFI) – Após bater na trave na disputa pelo acesso no Campeonato Paulista, o Oeste junta os cacos para buscar uma vaga na Série B do Campeonato Brasileiro. O Rubrão fará sua estreia na Série C neste sábado, às 16h, no estádio Orlando Scarpelli, pela segunda rodada.

Como estava disputando as finais da Série A2 do Paulista, o Oeste teve seu jogo contra o Mirassol adiado e entrará pela primeira vez em campo na Série C no sábado.

O Figueirense, por outro lado, começou perdendo para o Novorizontino por 1 a 0. O time catarinense não fez um bom estadual e teria sido eliminado na primeira fase, se não fosse uma punição cometida pelo Hercílio Luz.

COMO VEM O FIGUEIRA?

Jorginho ganhou reforços para a Série C do Brasileiro. O Figueirense está reformulando seu elenco e anunciou durante a semana o zagueiro Lucas Cezane, o meia Dener e o lateral Oberdan, desses apenas o segundo não deverá estar entre os titulares neste sábado. Oberdan, inclusive, treinou no meio de campo.

Oeste e Figueirense se enfrentam neste sábado

“Nós temos que fazer, no mínimo, 30. São 10 vitórias em 18 jogos. É muita vitória para pouco jogo. Tem que ser mais agressivo e não pode deixar o time adversário te agredir. É isso que nós erramos. Eu não posso dizer se esse time tem capacidade de acesso, pois mais jogadores vão chegar. Isso é fato. Vamos fazer de tudo para conseguir”, falou Jorginho.

E O RUBRÃO?

O Oeste vendeu caro o acesso na Série A2 ao São Bernardo, que levou a melhor nos pênaltis. O Rubrão fez um torneio beirando à perfeição, mas acabou sendo castigado. O técnico Roberto Cavalo tem praticamente o mesmo time e uma expectativa alta em busca dos objetivos dentro da competição.

Roberto Cavalo não deverá fazer muitas alterações do time que vinha entrando em campo. Dois jogadores podem começar como titulares. São eles: Léo Ceará e De Paulo, ambos iniciaram no banco frente ao São Bernardo.