Filho do apresentador Datena está internado com covid-19: ‘não está bem’

Datena demonstrou muita preocupação ao falar filho, Datena Jr, de 33 anos, que está internado com covid-19. O apresentador chegou a falar duas vezes sobre o assunto nesta segunda-feira (7) e relatou que o filho, que está internado no Hospital Sirio-Libanês, teve uma piora no quadro de saúde,

“Meu filho está internado lá no (hospital) Sírio Libanês, mas não é um problema meu, é um problema do Brasil. O país tem quase 500 mil mortes e esses caras dando esses exemplos. Qual objetivo de ter Copa América aqui com tanta gente morrendo, com tanta gente internada? Eu, por exemplo, estou preocupado agora com meu filho no hospital, mas não sou só eu. Sabe quantos milhões de brasileiros foram contaminados? 17 milhões”, declarou o apresentador.

Durante uma entrevista para à Rádio Bandeirantes e para o programa Melhor da Tarde (da apresentadora Cátia Fonseca) ele demonstrou preocupação diante do estado de saúde de Datena Jr.

“Ele não está bem. Espero que ele melhore. Espero que grande parte da população brasileira acometida pela Covid tome cuidado e receba o melhor cuidado possível. Claro que meu filho está em um hospital de primeira qualidade, tem muita gente que não têm acesso a isso”, disse.