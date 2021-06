Filmes para estudar Filosofia: confira!

Filmes para estudar Filosofia: saiba quais são eles

Questões de filosofia estão presentes nas mais variadas provas. Porém, se você é um daqueles estudantes que querem se sair bem na prova do ENEM, é fundamental que você estude filosofia. Isso porque, dentro do exame, essa matéria é cobrada em diversas questões: cerca de 5 a 8 por prova.

Ainda, você pode usar os mais variados tópicos da filosofia como repertórios socioprodutivos na sua redação do ENEM, garantindo uma pontuação mais alta!

Dessa forma, para garantir um bom desempenho em suas provas, é essencial que você revise os principais tópicos de filosofia com frequência para não se esquecer de nenhum assunto importante. E que tal fazer isso assistindo filmes?

Filmes para estudar Filosofia: importância

Você sabia que é possível estudar filosofia e se divertir ao mesmo tempo?

É isso mesmo! Revisar determinados conteúdos por meio de filmes é uma estratégia muito eficiente e muito utilizada por diversos estudantes.

Dessa maneira, para te ajudar, o artigo de hoje trouxe uma lista com alguns filmes que abordam importantes assuntos da filosofia que podem estar presentes nas suas provas. Vamos ver, a seguir, quais são eles.

Filmes para estudar Filosofia: Matrix

Matrix é um filme de 1999 que aborda diversos temas extremamente importantes e complexos. Na obra, Thomas descobre a existência da Matrix, um sistema que faz com que as pessoas acreditem na existência de uma falsa realidade.

O filme pode ser relacionado com diversos temas da filosofia antiga, especialmente o mito da caverna, elaborado por Platão, e da corrente existencialista.

Filmes para estudar Filosofia: Sociedade dos Poetas Mortos

Sociedade dos Poetas Mortos é um longa de 1990 que retrata a história de John Keating: um professor que chega em uma escola com o objetivo de desafiar a estrutura da educação tradicional e conservadora.

O professor propõe uma série de reflexões aos estudantes, abordando diversos temas da filosofia.

Filmes para estudar Filosofia: O Feitiço do Tempo

Esse filme, produzido no ano de 1993, retrata um repórter que se prepara para cobrir determinado evento em uma pequena cidade.

Porém, no dia do evento, ele acaba ficando preso do tempo e passa a reviver o mesmo acontecimento diversas vezes.

A obra aborda diversos temas da filosofia pré-socrática para elaborar o seu enredo, como os ideais de Heráclito e o conceito de tempo elaborado por Parmênides.

Filmes para estudar Filosofia: Festim Diabólico

Festim Diabólico é um drama, produzido no ano de 1948, que retrata a história de dois jovens que resolvem arquitetar um plano para descobrir como é a sensação de matar uma pessoa.

A obra trabalha temas como a ética, principalmente a partir dos conceitos de Aristóteles e Maquiavel, e a empatia.