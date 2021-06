FILMES que podem ser usados na sua redação: confira!

FILMES que podem ser usados na sua redação

Que os repertórios socioprodutivos são parte integrante da nota da redação, tanto no ENEM como nos vestibulares não é novidade para ninguém. Ainda, todos sabemos que o uso de repertório também é avaliado nas redações dos vestibulares militares e dos concursos. E que tal utilizar um filme para solidificar o seu argumento e exemplificar a sua tese?

Isso mesmo! Muitos estudantes não sabem que os filmes podem funcionar como excelentes repertórios nos mais variados temas do seu texto.

Assim, para te ajudar, o artigo de hoje trouxe uma lista com filmes que podem ser utilizados no seu texto e que vão te ajudar a conquistar a tão sonhada nota máxima.

FILMES que podem ser usados na sua redação: Bacurau

Bacurau é um filme de 2019 que aborda diversos temas de extrema importância para o Brasil atual. A obra se passa em uma pequena comunidade chamada Bacurau, que se localiza em um nordeste brasileiro utópico.

O filme pode ser utilizado por estudantes nos mais variados tópicos. Dentre os principais, podemos destacar:

A legalização do porte de armas.

O coronelismo, fenômeno que surgiu na chamada República Oligárquica e que está, de certa forma, presente em algumas comunidades até os dias de hoje.

A crise ambiental do Nordeste (e de outras regiões do país).

A entrada do capital estrangeiro em regiões mais pobres.

A violência e a miséria.

FILMES que podem ser usados na sua redação: Promessas de um Novo Mundo

Promessas de um Novo Mundo é um documentário, produzido no ano de 2001, que reúne uma série de entrevistas realizadas com jovens árabes e judeus. Cada um dos entrevistados traz a sua própria versão sobre os acontecimentos da chamada Questão Palestina.

Ainda, os jovens retratam as violências que são por eles presenciadas todos os dias, bem como os conflitos étnicos que ocorrem na região.

O filme pode ser utilizado em diversos temas. Podemos citar, como exemplo:

Intolerância religiosa e seus efeitos no século XXI

Questão Palestina: conflitos entre judeus e árabes

Violência no Oriente Médio

Conflitos étnicos

FILMES que podem ser usados na sua redação: Cidade de Deus

Esse filme retrata o cotidiano da comunidade Cidade de Deus, localizada no Rio de Janeiro. No local, os moradores devem assistir aos constantes conflitos entre a polícia e o crime organizado. Ainda, o longa busca mostrar como a violência e a falta de condições influenciam a vida dos moradores do local.

A obra pode ser utilizada pelos estudantes em temas como: