Final do Paulista A3 já tem datas, horários e locais

Paulista

Título do Paulista A3 começará a ser decidido nesta quarta; Datas, horários e locais!



Linense e Primavera conquistaram o acesso e, agora, brigarão pelo título

Publicado em 07/06/2021

por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 07 (AFI) – Após o acesso à Série A2, Primavera e Linense começarão a decidir o título do Campeonato Paulista da Série A3 já nesta quarta-feira, segundo informou a federação Paulista de Futebol (FPF) após reunião nesta manhã de segunda.



COBERTURA COMPLETA

O Portal FUTEBOL INTERIOR acompanha todas as competições organizadas pela

FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL online pelo PLACAR AO VIVO e também depois com comentários e destaques da rodada. Baixe também o Aplicativo – App Placar FI – tanto pelo Google Play como APP Store.

VEJA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O PAULISTA A3!



O Linense, por ter melhor campanha, poderá decidir em casa. O jogo de ida da final será em Indaiatuba às 15 horas. No sábado, às 18 horas, em Lins, será conhecido o campeão da temporada 2021.

Linense poderá decidir o título em casa. (Crédito: Rodrigo Corsi/Paulistão)

O regulamento segue o mesmo na final. Sem pênaltis. Após ida e volta, o time de melhor campanha terá vantagem de jogar por um empate no placar agregado para ser campeão.

NA FINAL!

O time de Lins que há três anos estava na elite estadual, volta a disputar a competição da qual é bicampeão. O título do Paulistão A3 será algo inédito em Lins. Vice-campeão em 1965 e 1977, a última grande campanha nessa divisão foi o terceiro lugar em 2008, quando voltou à A2 após 18 anos. Ainda tem um quarto lugar em 1964.

O Esporte Clube Primavera está de volta à disputa do Campeonato Paulista da Série A2 após 34 anos distante. A última vez que o time de Indaiatuba esteve na divisão de acesso à elite estadual foi em 1987. Com pelo menos o vice-campeonato garantido, essa já é a melhor campanha da história do clube na Série A3. Antes disso, o melhor desempenho havia sido em 1981, quando ficou na quinta posição, conseguiu o acesso à Série A2 da época, onde ficou até 1987.

CAMPANHAS!

O Linense chegou ao mata-mata após se classificar com a quinta melhor campanha da primeira fase com 24 pontos. Ao todo, foram sete vitórias, três empates e cinco derrotas, com 21 gols a favor e 18 contra. Nas quartas de finais, o time de Lins foi superado pelo São José por 1 a 0, em Lins, mas buscou a classificação na casa do rival ao vencer por 3 a 1.

Nas semifinais, o Linense empatou sem gols como mandante e mais uma vez buscou a classificação e consequentemente o acesso longe de seus domínios. O clube do interior venceu pelo placar mínimo e confirmou o acesso à Série A2 de 2022.

PRIMAVERA!

Dono da sétima melhor campanha na primeira fase, o Primavera somou 23 pontos com um total de seis vitórias, cinco empates e quatro derrotas, com 17 gols a favor e 14 contra. Nas quartas de finais, o time de Indaiatuba fez o dever de casa contra o Barretos e venceu por 2 a 1. Na volta, uma igualdade por 1 a 1 confirmou a vaga.

Nas semifinais, o Primavera empatou por 2 a 2, em Indaiatuba e buscou a classificação em Votuporanga, com uma vitória por 1 a 0, que decretou o acesso à Série A2 da próxima temporada.



Confira as finais do Paulistão A3:

Jogo de Ida

Quarta-feira (9)

15h

Primavera x Linense – Ítalo Mário Limongi, em Indaiatuba – Paulistão Play, Eleven e FPF TV

Jogo de Volta

Sábado (12)

18h

Linense x Primavera – Gilberto Siqueira Lopes, em Lins – Paulistão Play, Eleven e FPF TV