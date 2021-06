Física no ENEM: saiba o que vai cair na sua prova!

Física no ENEM: aquilo que é mais cobrado

Conseguir alcançar um excelente desempenho na prova de física do ENEM deve ser uma das principais metas daqueles que desejam se sair bem nesse teste

Isso porque, os alunos irão encontrar 15 questões de física no segundo dia de prova. Esse número representa uma quantidade bem alta de questões, especialmente em comparação ao número de perguntas da mesma matéria nos vestibulares.

Assim, para te ajudar, o artigo de hoje trouxe uma lista de tópicos mais cobrados dentro dessa matéria na prova do ENEM. Vamos ver, a seguir, quais são eles.

Física no ENEM: dicas

A prova do ENEM quer testar as habilidades do candidato de compreender certa matéria em determinado contexto: e esse aspecto não é diferente para a prova de física. Assim, o estudante deve ter em mente que parte significativa das questões de física do ENEM irão aparecer na forma de um problema do cotidiano ou da atualidade. Dessa maneira, a prova exige que o aluno tenha um bom conhecimento teórico dos tópicos da física e que saiba reconhecê-los em sua diversas aplicações práticas na atualidade.

Além disso, é muito comum que a prova de física do ENEM faça uso de uma grande quantidade de gráficos e de tabelas.

Devemos ressaltar também que o aluno que deseja estudar com foco na prova do ENEM deve se atentar a alguns tópicos de física que aparecem em grande quantidade nessa prova, mas não são cobrados com tanta frequência nos vestibulares. São eles: ondulatória, óptica e movimento harmônico simples.

Física no ENEM: tópicos mais cobrados

Agora que você já sabe as principais dicas sobre a prova de física do ENEM, vamos descobrir quais são os tópicos mais cobrados nessa prova.