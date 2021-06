Flamengo acerta venda do volante Gerson ao Olympique de Marselha

Brasileiro

Flamengo acerta venda de volante por mais de R$ 150 milhões



Gerson assinou contrato com o Olympique de Marselha por cinco temporadas

Publicado em 05/06/2021

por Agência Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 05 (AFI) – A novela envolvendo Flamengo, Gerson e Olympique de Marselha-FRA finalmente chegou ao fim. Depois de quase um mês de negociação, o Fla acertou a venda do volante ao clube francês.

O anúncio oficial ainda não aconteceu porque Gerson ainda vai defender o Flamengo em algumas partidas, já que vai se apresentar ao novo clube apenas a partir da segunda quinzena de julho.

Gerson vai defender o Flamengo até julho (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

Na Sérvia com a seleção pré-olímpica para a realização de dois amistosos, Gerson assinou contrato com o Olympique de Marselha-FRA por cinco temporadas.

Pedido do técnico Jorge Sampaoli, o volante custou cerca de 25 milhões de euros (R$ 160 milhões) aos cofres do Olympique de Marselha-FRA. Se algumas metas forem atingidas por Gerson e pelo clube francês, o Flamengo pode receber até mais 5 milhões de euros.

Além disso, o clube rubronegro vai ter direito entre 20% e 25% em caso de uma transferência futura. Ou seja, a negociação acabou agradando todas as partes envolvidas.

Contratado em 2019 junto a Roma-ITA, o ex-volante do Fluminense foi um dos jogadores mais importantes do Flamengo nos últimos anos. Titular absoluto, Gerson tem 105 partidas e sete gols marcados com a camisa rubronegra neste período.