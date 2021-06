Flamengo estreia contra o Coritiba buscando confirmar favoritismo

Copa do Brasil

Coritiba x Flamengo – Fla estreia na Copa do Brasil buscando confirmar favoritismo



Publicado em 09/06/2021

por Agência Futebol Interior

Curitiba, PR, 09 (AFI) – O último duelo dos jogos de ida da terceira fase da Copa do Brasil acontecerá nesta quinta-feira (10), quando a partir das 19h, o Coritiba recebe o Flamengo no Couto Pereira, buscando fazer o dever de casa e criar uma vantagem para o jogo da volta, de olho em uma vaga nas oitavas de final.

Coxa e Fla se reencontram nesta quinta-feira – Foto: André Durão

O segundo e decisivo duelo entre as equipes está marcado para a próxima quarta-feira (16), a partir das 21h30, no Maracanã.

Como a Copa do Brasil não tem a vantagem do gol fora, caso a soma dos placares dê empate, a vaga nas oitavas será definida nos pênaltis.

No retrospecto do duelo entre as equipes, o Flamengo leva a melhor. No total, foram 51 confrontos, com 25 vitórias rubro-negras, 16 paranaenses e 10 empates. Na Copa do Brasil, porém, há equilíbrio. Em seis confrontos, foram duas vitórias para cada lado e dois empates.

COXA COM DÚVIDAS

Para encarar o Flamengo, o Coritiba terá algumas dúvidas na hora de escalar o time. Henrique e Igor Paixão, que se recuperam do covid-19 dificilmente ficarão à disposição de Gustavo Morínigo. Outro jogador que se recupera de lesão e pode pintar entre os relacionados para a partida é o lateral Guilherme Biro, que vive a expectativa do retorno aos gramados.

Assim, o Coxa deve ir à campo contra o Flamengo com o mesmo time que venceu o Avaí por 2 a 0 na estreia do Campeonato Brasileiro. Artilheiro do Coxa na Copa do Brasil, o atacante Léo Gamalho é uma das principais armar do time paranaense para tentar eliminar o atual campeão brasileiro.

FORÇA TAREFA

O Flamengo montou uma força tarefa para contar com os convocados da seleção brasileira no compromisso desta quinta-feira, contra o Coritiba. Gabigol, Éverton Ribeiro e Rodrigo Caio, que sentiu dores musculares e será reavaliado, já estão no Brasil e podem reforçar o time que será comandado por Maurício Souza, que comanda o time no lugar do técnico Rogério Ceni, diagnosticado com a covid-19.

É aguardada para esta quarta-feira a chegada do atacante Pedro e do volante Gérson, que defenderam a seleção olímpica em dois amistosos na Europa – contra Cabo Verde e Sérvia, em Belgrado.

O planejamento, contudo, não será eficiente com todos os desfalques. O lateral-direito Isla, ainda com compromissos com a seleção do Chile, é baixa confirmada. O mesmo ocorre com o meia De Arrascaeta, diagnosticado com o novo coronavírus e em quarentena no Uruguai. A dupla só retorna ao Flamengo após a realização da Copa América.